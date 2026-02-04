Прокуратура Подмосковья подвела итоги работы за 2025 г

Прокуратура Московской области провела расширенное заседание коллегии по итогам работы за 2025 год под председательством прокурора Сергея Забатурна. Основное внимание уделялось защите прав граждан, поддержке семей мобилизованных, борьбе с коррупцией и обеспечению законности, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

В заседании приняли участие представители Генеральной прокуратуры России, руководство Московской области, областной думы, а также руководители правоохранительных органов и судейского корпуса.

Прокурор Сергей Забатурин отметил, что в 2025 году ведомство сосредоточилось на решении задач, поставленных руководством страны и Генеральным прокурором. Особое внимание уделялось социальной сфере, защите прав человека и поддержке мобилизованных и их семей.

Благодаря вмешательству прокуратуры более 7 тысяч работников получили свыше 1 млрд рублей задолженности по зарплате, а в систему ЖКХ возвращено почти 4 млрд рублей долгов за топливно-энергетические ресурсы. Усилен контроль за капитальным ремонтом и модернизацией коммунальной инфраструктуры.

В 2025 году восстановлены права 193 участников СВО, которым выплачено более 78 млн рублей. В суды направлено свыше 6 тысяч исков на сумму 4,5 млрд рублей. В сфере борьбы с коррупцией сумма взысканных штрафов превысила 110 млн рублей, а число уволенных в связи с утратой доверия увеличилось более чем вдвое.

Прокуратура уделила особое внимание защите прав несовершеннолетних: восстановлены права более 6 тысяч детей, усилен контроль за выплатой алиментов, общая сумма которых превысила 3,8 млрд рублей. Принят закон, запрещающий детям находиться у воды без взрослых, что позволило снизить детскую смертность на водоемах на 40%.

В регионе зафиксировано сокращение числа преступлений, в том числе убийств, тяжких телесных повреждений, изнасилований и краж. По итогам заседания Сергей Забатурин поблагодарил коллектив и обозначил приоритеты на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком контроль за модернизацией системы ЖКХ. Эта тема стала основной во время оперативного совещания.

«Наше традиционное совещание затрагивает самые актуальные вопросы жизни региона — это и подготовка к осенне-зимнему сезону, и то, что касается безопасности наших жителей во всех, больших и малых, городах Подмосковья. Все эти моменты требуют внимания со стороны правоохранительного блока, поэтому и дальше рассчитываем на ваше участие и поддержку», — заявил Воробьев.