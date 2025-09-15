сегодня в 12:48

Прокуратура Подмосковья направила в суд дело о незаконном обороте наркотиков

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении 28-летнего жителя Подмосковья. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере), пп. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, с декабря 2022 года по февраль 2024 года обвиняемый совместно с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, посредством создания тайников-закладок сбывали на территории городского округа Кашира наркотическое средство — героин.

Также злоумышленник фасовал наркотик и передал его одному из сообщников для хранения с целью последующего незаконного сбыта.

Преступная деятельность мужчины была пресечена сотрудниками правоохранительных органов 17 января 2025 года, наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

Уголовное дело направлено в Каширский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее приговором этого же суда соучастник обвиняемого осужден к длительному сроку лишения свободы.

