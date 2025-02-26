сегодня в 15:08

Прокуратура Подмосковья направила в суд дело о мошенничестве при отчуждении земли

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя и руководителей двух коммерческих организаций. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, с декабря 2021 года по январь 2022 года злоумышленники, используя свое служебное положение, обманным путем в ущерб законным интересам юрлица, являющегося собственником земельного участка, расположенного в городском округе Фрязино общей площадью 15 567 кв. метров, осуществили его отчуждение по заниженной более чем в 3,5 раза стоимости на аффилированную организацию.

Кроме того, незаконные действия обвиняемых повлекли ухудшение финансового состояния общества, а также лишение права на земельный участок, посредством которого осуществляется единственный проезд автотранспорта к складам и производственным помещениям организации.

В результате противоправной деятельности обществу и акционерам общества причинен ущерб на общую сумму более 42 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Щелковский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.