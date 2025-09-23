сегодня в 16:33

Прокуратура Орехово-Зуева направила в суд дело об обороте безакцизного алкоголя

Орехово-Зуевская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 35-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (закупка, хранение, перевозка и розничная продажа алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, с августа по октябрь 2023 года обвиняемый совместно с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, закупили крупную партию алкоголя, который подлежал обязательной маркировке специальными акцизными марками. Продукция хранилась с целью дальнейшего незаконного сбыта.

В октябре 2023 года сотрудники правоохранительных органов в рамках оперативно-разыскных мероприятий возле гаражного кооператива «Химик» в Орехово-Зуевском городском округе задержали обвиняемого при продаже контрафактной алкогольной продукции.

Из незаконного оборота изъято 360 бутылок контрафактного алкоголя на общую сумму более 100 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Орехово-Зуевский городской суд для рассмотрения по существу.

