сегодня в 14:56

Прокуратура Одинцова направила в суд уголовное дело об оказании гостиничных услуг

Одинцовская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, с 16 апреля по 7 мая 2025 года, обвиняемый оказывал гостиничные услуги за плату предоставляя в аренду принадлежащий ему на праве собственности дом с баней и бассейном, расположенных на территории п. Часцы Одинцовского городского округа.

При этом в помещении с бассейном были нарушены требования эксплуатации электротехнического оборудования — колонного осушителя воздуха, что привело к утечке электроэнергии и к поражению электрическим током ребенка.

От полученных телесных повреждений 9-летняя девочка скончалась на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в Одинцовский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.