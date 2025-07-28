Прокуратура Ногинска направила в суд дело по факту причинения вреда здоровью

Ногинская городская прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении 56-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д, з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Дознанием установлено, что днем 23 июня 2024 года мужчина находился возле своего дома в деревне Афанасово-3 городского округа Черноголовка и увидел двух подростков на питбайках. Раздраженный шумом мотоциклов, осознавая, что несовершеннолетние передвигаются на неустойчивых транспортных средствах, нанес одному из них удар по туловищу деревянным черенком от лопаты.

Парень потерял управление, врезался в припаркованный автомобиль и упал с мотоцикла.

После обвиняемый подошел к потерпевшему и видя, что ему необходима помощь, нанес еще несколько ударов по телу. В результате у подростка диагностированы ушибы и переломы левой руки.

Уголовное дело направлено в Ногинский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

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