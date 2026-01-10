Прокуратура Москвы контролирует уборку снега на фоне непогоды

Прокуратура Москвы начала контролировать уборку последствий снегопадов. С 8 по 10 января в российской столице выпало большое количество осадков, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуроры будут следить за тем, чтобы своевременно предпринимались шаги по избавлению от снега. Также они будут следить за ликвидацией наледи, снега на крышах многоэтажек, в водосборных желобах, воронках и водостоках.

Также прокуратура будет следить за тем, чтобы соблюдались права граждан. Среди них и жилищные.

Еще в прокуратуре напомнили, что крыши и иные элементы нежилых зданий, строений, сооружений должны убирать сами собственники или владельцы зданий, строений. Если не делать этого, то можно получить штраф.

