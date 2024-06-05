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Прокуратура и Минэкологии продолжает работу по изъятию раменских земель

Представители Минэкологии готовятся к очередному судебному процессу по иску Раменской городской прокуратуры, которая настаивает на незаконном формировании нескольких земельных участков в сельском поселении Сафоновское. Ответчик — гражданин, житель города Раменское, об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

Ранее в ходе обследования территории инспекторы установили признаки незаконной приватизации и направили соответствующее обращение в прокуратуру.

«В собственности мужчины находится участок земель сельхозназначения с видом разрешенного использования — «для дачного строительства с правом возведения жилого дома», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, было установлено, что участок сформирован таким образом, что имеет пересечение с береговой полосой реки Дорка, площадь наложения составляет более 700 квадратных метров.

В исковом заявлении прокуратура просит суд изъять часть участка из незаконного владения и внести соответствующие сведения в единый государственный реестр недвижимости. Поскольку налицо факт нарушения требований водного кодекса России, Минэкологии поддерживает позицию прокуратуры.

Ранее было подано еще несколько аналогичных исковых заявлений, первый процесс прокуратура уже выиграла.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.