Прокуратура Домодедово восстановила права семей участников СВО в Подмосковье

Прокуратура Домодедово регулярно помогает участникам специальной военной операции, их семьям и ветеранам в вопросах социальных и жилищных прав, выплат и медицинского обслуживания, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В прокуратуру Домодедово часто обращаются участники специальной военной операции, ветераны и их родственники. Основные обращения связаны с защитой социальных и жилищных прав, получением выплат, медицинским обслуживанием и юридической поддержкой.

Работа с этой категорией граждан находится на особом контроле. Прокурорский надзор охватывает вопросы своевременности социальных выплат, предоставления жилья, соблюдения гарантий в здравоохранении и исполнения судебных решений.

Старший помощник городского прокурора Виктория Шабалина отметила, что при выявлении нарушений прокуратура принимает меры реагирования, в том числе в судебном порядке. По инициативе прокуратуры был подан иск в защиту участника СВО и его ребенка о возврате жилого помещения. Домодедовский городской суд восстановил права семьи, решение поддержал Московский областной суд.

Помощник прокурора Вера Иванова добавила, что ведомство помогает в оформлении документов и разъясняет порядок получения поддержки. В одном из случаев по обращению матери участника СВО было приостановлено исполнительное производство и возвращены неправомерно списанные средства.

В прокуратуре подчеркивают, что защита прав участников СВО и их семей — один из приоритетов, и каждое обращение рассматривается индивидуально до полного восстановления нарушенных прав.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд «Защитники Отечества», где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.