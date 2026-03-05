Прокуратура Домодедова контролирует происшествия с подростками, которые инсценировали собственное похищение

Домодедовская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту вымогательства денежных средств у местной жительницы в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что злоумышленники вступили в переписку с 17-летней девушкой, используя методы социальной инженерии. Под их воздействием 17 февраля 2026 года несовершеннолетняя самостоятельно покинула место жительства и направилась в другой регион. По пути она встретилась с 16-летним парнем, которым также длительное время манипулировали неизвестные лица, представляясь сотрудниками правоохранительных органов.

Действуя по инструкции своих «кураторов», подростки инсценировали собственное похищение и направили родным видеосообщения с требованием выкупа под угрозой применения насилия.

Благодаря совместной работе оперативных подразделений правоохранительных органов при координирующей роли городской прокуратуры местонахождение несовершеннолетних было установлено в городе Туле.

Прокурор Московской области Сергей Забатурин комментируя ситуацию призвал родителей к бдительности.

«Преступники используют изощренные методы психологического воздействия и манипуляции, подстрекая несовершеннолетних к опасным действиям. Объясните детям главное правило: никогда не выполнять указания неизвестных лиц, даже если они представляются сотрудниками правоохранительных органов, требуют „помочь в спецоперации“ или запугивают мнимыми угрозами. При поступлении любых подозрительных звонков или сообщений от якобы силовиков необходимо немедленно прекратить разговор и сообщить об этом родителям или в полицию», — сказал он.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению данного преступления.

«Подобные случаи показывают, насколько серьезным может быть влияние мошенников на несовершеннолетних. Злоумышленники фактически вовлекают подростков в опасные сценарии. Важно своевременно разъяснять все возможные риски общения с незнакомыми людьми в цифровой среде. Открытый диалог в семье и внимательное отношение к поведению в интернете позволит снизить вероятность вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия», — отметил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.