Пройти новогодний детективный квест на свежем воздухе смогут школьники в Ступине
Фото - © ДЭЦ "Островок"
В детском экологическом центре «Островок» в Ступине подготовили новогоднюю программу для школьников, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ученикам 5–11-х классов предлагают принять участие в квесте на свежем воздухе под названием «Новогодняя детективная история».
Программа обещает захватывающий сюжет с неожиданными поворотами, сложные головоломки, требующие смекалки и командной работы, а также встречу с загадочными персонажами. Участников ждет атмосфера зимнего «Лесного Островка» с костром под заснеженными соснами, горячим чаем и перекусом.
Для тех, кто не может собрать команду из своего класса, предусмотрена возможность присоединиться к сборной группе. Организаторы помогут подобрать «Лесной автобус» и присоединить индивидуальных участников к другим ребятам, желающим разгадать тайны и вернуть утраченное волшебство.
Мероприятия пройдут 20, 22 и 23 декабря на базе «Лесного Островка». Принимаются заявки от групп от 15 человек и индивидуальные заявки.
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