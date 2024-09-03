Производство спортивных товаров в Подмосковье увеличилось более чем на 45%

За семь месяцев 2024 года производство спортивных товаров в Подмосковье выросло более чем на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«В период с января по июль 2024 года производство спортивных товаров в Подмосковье выросло на 45,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред добавила, что также в регионе в этот период на 30% выросло производство текстильных изделий. Кроме того, за семь месяцев этого года в Подмосковье увеличилось производство одежды на 13,4%. Производство кожи и изделий из кожи выросло на 64,8%, а производство обуви на 84,1%.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще есть 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.