Производство сливок в Подмосковье выросло почти на 9% с начала года

Ароматная чашка утреннего кофе, воздушные десерты и изысканные соусы — все эти вкусы становятся еще ярче благодаря нежным сливкам. За 8 месяцев 2025 года производители Московской области выпустили более 9 тыс. тонн этой продукции, что на 8,64% больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Подмосковные предприятия обеспечивают 4,2% общего объема производства сливок в России и 12,5% выпуска в ЦФО, занимая третье место. Таких показателей удалось достигнуть благодаря работе ведущих производителей региона, среди которых ООО «БРАТЬЯ ЧЕБУРАШКИНЫ», ООО «Коломенское» и ООО «МОЖАЙСКОЕ МОЛОКО».

Рост производства сливок демонстрирует эффективность мер поддержки молочной отрасли. Подмосковные предприятия не только наращивают объемы, но и внедряют современные стандарты качества, что укрепляет конкурентоспособность местной продукции на российском рынке. Подробнее о мерах поддержки можно узнать на портале «Мой АПК».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.