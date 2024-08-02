Производство горячих напитков в Подмосковье объявило набор сотрудников

Компания «Май» открывает новые вакансии: производство в г. о. Фрязино приглашает сотрудников с опытом работы и начинающих специалистов, желающих профессионально развиваться, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Предприятие обучит всему необходимому, гарантируя карьерный рост, достойную оплату труда, постоянное обучение и социальную поддержку: больничные, бесплатное питание, трансфер по направлениям в Щелково и Фрязино.

На производстве открыты вакансии на следующие позиции: механик по обслуживанию оборудования, электронщик, оператор производственного оборудования, комплектовщик, наладчик оборудования, водитель электропогрузчика. По вопросам трудоустройства, заработной плате и условиям можно обратиться напрямую к HR-специалистам предприятия в рабочие часы по телефону: +7 (915) 075-87-58.

Компания представлена на рынке уже более 30 лет, занимается дистрибуцией товаров повседневного спроса, производством чая и кофе, сотрудничает с представителями ресторанного, туристического и транспортного бизнеса. В числе брендов, которые производит организация — чаи «Майский», «Curtis», «Richard», кофе «Coffesso» и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.