Производство безалкогольных сладких напитков в Подмосковье достигло 24 тыс декалитров

С начала года объем производства безалкогольных сладких газированных напитков составил 24 тысячи декалитров. Таким образом на долю Подмосковья приходится более 50% от продукции, выпускаемой в Центральном федеральном округе, и 15% от общероссийского объема. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Дюшес», «Тархун», «Буратино», «Крем-сода» и другие — лимонады представлены в широком ассортименте в розничных торговых сетях. Региональные производители также предлагают товарные линейки сладких газированных напитков: от традиционных до ярких вкусов с ягодами и фруктами.

Среди крупнейших региональных производителей — ООО ПК «Аквалайф», компания выпускает традиционные лимонады под брендом «Черноголовка», а также газированный напиток «Кола», в том числе без сахара. В ассортименте ООО «ФКПЧФ БОБИМЭКС тм» широкий выбор напитков марки «Старые Добрые Традиции», лимонады на основе трав и растительных ингредиентов STARBAR СRAFT, тоники и битеры. ООО НПО «СЛАВИЧЪ» производит лимонады на натуральном сахаре и без его содержания, прохладительные безалкогольные коктейли под брендом «Славичъ».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье будут реализованы около 280 проектов импортозамещения. Общий объем инвестиций составит около четверти триллиона рублей.

Сейчас в области 77 проектов уже удалось запустить. По словам Воробьева, предприятия региона вносят свою лепту в решение стратегической задачи по замещению импорта. Сюда входят и рабочие места, и технологии, которые очень важны для России.