Производителям Подмосковья напомнили о старте тестового периода маркировки конфет

С 1 марта по 31 августа 2025 года на территории Российской Федерации будет запущен тестовый режим маркировки средствами идентификации отдельных видов сладостей и кондитерских изделий, упакованных в потребительскую упаковку, включая шоколад, жевательную резинку, мучные кондитерские изделия, засахаренные овощи, фрукты и орехи, джемы, мармелады и фруктовые желе, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Минсельхоз России рекомендовал производителям кондитерских изделий активно участвовать в данном эксперименте, поскольку его результаты позволят наладить для отрасли все этапы маркировки.

В 2024 году региональные предприятия выпустили 570,3 тыс. тонн данного вида продукции и произвели более 28,2% от общего объема в Центральном федеральном округе и 13,2% от общероссийского объема. Благодаря данным показателям Подмосковье занимает лидирующую позицию по производству кондитерских изделий в стране.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.