Производители смазочных материалов отмечены наградами Минэнерго

В Минэнерго России отметили эффективную деятельность специалистов из Москвы, Московской области, Омска и других регионов страны. Работники со стажем занятости в отрасли свыше 30 лет удостоены звания ветеранов предприятия.

Отраслевыми и корпоративными благодарностями и почетными грамотами отмечены 150 сотрудников, которые зарекомендовали себя в нефтепереработке. Это эксперты в сфере разработки смазочных материалов, управления персоналом, руководители и представители рабочих специальностей.

«Единая команда мультидисциплинарных специалистов высокого уровня внедряет уникальные решения в бизнес-процессы, создает востребованные смазочные материалы для промышленных предприятий и современных двигателей, развивает цифровые сервисы. И с такой же отдачей занимается благотворительностью для повышения качества жизни в регионах», — сказал Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».