Производители Москвы представляют новые решения для лабораторного оборудования

«Сегодня в Москве действует более 300 предприятий по производству лекарств и медизделий. Одно из приоритетных направлений развития фармотрасли — это открытие инновационных лабораторий, оснащенных оборудованием для проведения высокоточных исследований и разработки новых препаратов. В рамках импортозамещения московские промышленники представляют для них новые решения, в частности, инструменты для водообработки и очистки оборудования», — прокомментировал Владислав Овчинский.

Столичная компания «ФармПринт» изготовила устройство для промывки лабораторных планшетов, которые используют для проведения анализов, направленных на выявление антител и возбудителей инфекционных заболеваний.

«Комбинация двух систем дозирования диспенсера позволяет выполнять операции как точного распределения веществ, так и промывки. Прибор спроектирован и изготовлен в Москве, при производстве использовались преимущественно отечественные материалы и компоненты. Импортные шаговые двигатели ввозят из дружественных стран, широко доступны в продаже и не несут рисков зависимости от конкретных поставщиков», — поделился гендиректор компании Владимир Гордеев.

Также городское предприятие «Таглер» представило новый лабораторный флокулятор — прибор, который помогает очистить природную и сточную воды и позволяет определить необходимое количество химикатов для качественной водоподготовки. Устройство заинтересовало «Мосводоканал», и производитель планирует передать его для испытаний в реальных лабораториях.

«Флокуляторы нужны практически на всех водозаборах и очистных сооружениях. Раньше в этой области превалировали изделия зарубежных марок, с введением санкций спрос на приборы увеличился. Разработку мы начали в прошлом году, и сейчас готовы предложить новую продукцию. всем российским лабораториям, занимающимся водной проблематикой», — уточнил кандидат химических наук, руководитель службы маркетинга компании Максим Кузнецов.

Кроме этого, предприятие, резидент ОЭЗ «Технополис Москва» «ГЦМО ЭМС», разработало универсальную платформу управляемых коммутаторов высокочастотных сигналов. Она пользуется спросом в исследовательских и испытательных лабораториях, а также на производстве радиоаппаратуры.