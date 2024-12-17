Производители молока из Подмосковья могут стать участниками выставки DairyTech

Подмосковные производители и специалисты отрасли могут принять участие в Международной выставке оборудования для производства молока и молочной продукции DairyTech, которая пройдет на площадке МВЦ «Крокус Экспо», в павильоне 3 с 21 по 23 января 2025 года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

В рамках экспозиции будет представлено современное оборудование для переработки молока и производства молочной продукции. Также запланирована деловая программа с выступлением более 100 спикеров. На повестке — ситуация на рынке молока и сыра, производственные процессы и автоматизация, вопросы импортозамещения и другие.

Программа мероприятия и дополнительная информация указаны на официальном сайте. В прошлом году Международную выставку посетило более 3,9 тысяч человек из 74 регионов РФ и 23 стран мира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.