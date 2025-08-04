Производители АПК Подмосковья выходят на рынки с программой страхования от ЭКСАР

Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР», Группа РЭЦ) поддерживает малый и средний бизнес, помогая компаниям выходить на международные рынки без рисков с помощью программы «Страхование отсрочки платежа для МСП». Она была создана в 2020 году, а в конце 2022 года запущена на платформе «Мой экспорт». За это время услугой воспользовались более 480 экспортеров из 60 регионов страны, включая Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Программа помогает минимизировать риски при сотрудничестве с новыми контрагентами и выходить на международные рынки с гарантией в получении платежей за отгрузки товаров. Продукт наиболее востребован, в том числе среди поставщиков пищевой и сельскохозяйственной продукции — в прошлом году Подмосковье стало одним из лидеров по количеству экспортеров, заключивших договор страхования. В этом году услугой воспользовались ООО «Европродукт» — производитель приправ, пряностей и соусов, ООО «Доктор Элис», специализирующееся на выпуске готовых морепродуктов, и другие компании региона.

Поставки, застрахованные по программе, охватывают 54 страны. Ключевыми направлениями являются Республика Беларусь, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Армения и Азербайджан, а также страны Ближнего Востока и Азии — Турция, ОАЭ, Китай, Вьетнам.

Воспользоваться услугой можно в цифровом формате через платформу «Мой экспорт» — здесь собрана подробная информация о программе, условиях, категориях получателей и другие подробности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.