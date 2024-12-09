Производители АПК Подмосковья могут принять участие в международной выставке

Подмосковные производители — экспортеры продукции АПК могут принять участие в Международной выставке продуктов питания, напитков и технологий производства Saudi Food Show 2025, которая пройдет в столице Саудовской Аравии с 12 по 14 мая, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Регистрация участников продлится до 12 января 2025 года.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что выставка является одной из крупнейших в Королевстве и объединяет представителей ведущих компаний индустрии, отраслевых сообществ. В рамках экспозиции можно открыть дополнительные возможности по выходу на рынок государства, обменяться опытом и укрепить сотрудничество с зарубежными партнерами.

Российский экспортный центр (РЭЦ) предоставляет поддержку компаниям соэкспонентам: 100% софинансирование на затраты по аренде выставочных площадей, их застройке, информационному продвижению мероприятия, организации проведения, привлечению потенциальных иностранных потребителей. Также обеспечивается софинансирование в размере 50% для крупных предприятий и 80% — для малых и средних на застройку, сопровождение стендов производителей в рамках национальной коллективной экспозиции, доставку образцов продукции, их таможенное оформление и страхование.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.