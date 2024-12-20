Производители АПК Подмосковья могут поучаствовать в отборе на закупку отечественного ПО

Оргкомитет конкурса «Регионы — устойчивое развитие» совместно с экспертным сообществом объявляют о старте отбора предприятий для компенсации до 20% затрат на закупку отечественного программного обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Реализация программы позволяет автоматизировать процессы, снизить количество ручных операций, обеспечить прозрачность логистики грузов.

Принять участие в отборе могут производители и поставщики сельскохозяйственной продукции, торговые предприятия, складские и распределительные центры, организации, оказывающие услуги в сфере логистики, и другие. Для этого необходимо подать заявку с 20 декабря до 20 февраля.

Прием документов осуществляется по электронной почте: info@infra-konkurs.ru или на официальном сайте в разделе «Оставить заявку», где можно найти форму для заполнения. Подробнее о конкурсе здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.