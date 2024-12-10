Производителей Подмосковья приглашают поучаствовать в национальном конкурсе

Национальный органический конкурс проводится в четвертый раз. Его цель — развитие рынка органической продукции в России, формирование привычек к здоровому образу жизни граждан, охрана окружающей среды и внедрение принципов устойчивого развития органического сельского хозяйства, а также поощрение передового опыта в развитии производств данного вида продукции как в стране, так и в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Представлены номинации для субъектов Российской Федерации, такие как «Регион — лидер по числу сертифицированных производителей органической продукции» и «Регион — лидер по поддержке органического производства», для производителей, среди которых «Новый органический продукт» и «Народный органический бренд», а также для представителей розничной торговли, сми и учебных заведений.

Региональные производители и участники из других регионов могут подать заявку на участие до 7 марта на сайте Роскачества, а также по адресу электронной почты organic@roskachestvo.gov.ru. В 2025 году будут определены победители в 15 номинациях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области