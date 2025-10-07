Производителей Подмосковья приглашают поучаствовать в форуме по экспорту

21 октября в национальном центре «Россия» в Москве пройдет международный форум по экспорту «Сделано в России», участие в котором позволит предпринимателям расширить возможности для экспорта и сотрудничества с партнерами на Африканском континенте. В рамках форума состоится питч-сессия «Россия — Африка. Бизнес на перекрестке возможностей», организованная Российским экспортным центром, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Питч-сессия станет площадкой для делового диалога между российскими компаниями и партнерами из Африки. Участники смогут разобраться в особенностях работы с одним из самых перспективных рынков мира, где ежегодный рост ВВП составляет около 4%, а к 2050 году население превысит 2,5 миллиарда человек. В мероприятии примут участие представители деловых и экспертных сообществ России и стран Африки.

В ведомстве отмечают интерес подмосковных производителей к экспорту в страны Африки. Участие в форуме откроет новые возможности для установления деловых контактов и заключения экспортных контрактов. Международный форум по экспорту ежегодно собирает тысячи участников из более чем 80 стран мира, представляющих бизнес, государственные структуры и научные сообщества. Участие в форуме бесплатное. Регистрация открыта до 13 октября на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.