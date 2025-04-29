Производителей Подмосковья приглашают поучаствовать в экономическом форуме «АмурЭкспо»

С 23 по 25 мая в г. Благовещенск Дальневосточного федерального округа, а также г. Хэйхэ Китайской Народной Республики пройдет российско-китайский экономический форум «АмурЭкспо», являющийся выездной площадкой Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Его цель — развитие полноформатного сотрудничества России, Китая, Республики Беларусь и других стран. Форум организуется правительством Амурской области совместно с Фондом Росконгресс при поддержке МИД России, Минвостокразвития России, Минсельхоза России, Минэнерго России, Минпромторга России, Минстроя России и других заинтересованных сторон.

Деловая программа форума будет сфокусирована на вопросах взаимодействия в международных организациях (БРИКС, ШОС и других) в сферах международной и двусторонней торговли, креативных индустрий, переработки сельскохозяйственной продукции, энергетики, развития транспорта и инфраструктуры, банкинга и финансов, туризма и культуры. Участников ждет насыщенная культурная и спортивная программа.

Узнать информацию об участии в форуме можно на официальном сайте форума, а также по телефонам оргкомитета: 8 (800) 511-22-51, 8 (4162) 39-20-57, +7 (914) 550-33-17, +7 (914) 045-20-96. Информация для подмосковных экспортеров продукции АПК по предстоящим событиям, в том числе международным, собрана в официальном Telegram-чате министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.