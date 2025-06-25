Производителей Подмосковья 27 июня ждут на вебинаре по выходу на маркетплейсы Индии

27 июня в 10:00 подмосковные сельхозтоваропроизводители приглашаются на вебинар Российского экспортного центра (РЭЦ) «Онлайн-торговля и маркетплейсы в Индии». Прием заявок на участие продлится до 26 июня, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В рамках сессии слушателям расскажут об основных особенностях и преимуществах интернет-торговли, маркетплейсах Индии и способах продвижения товаров. Также объяснят требования, предъявляемые к продукции, которая должна соответствовать местным правилам по сертификации и маркировке. Проведут консультацию и ответят на вопросы представители АО «РЭЦ» в Индии совместно с зарубежными партнерами.

Для регистрации на мероприятие необходимо заполнить данные о компании на официальном сайте. Кроме этого, участникам будет доступна видеозапись по итогам встречи. В Минсельхозе Московской области дополнили, что выход компаний на рынки новых государств повышает экспортный потенциал региона, в том числе в сфере агропрома. Анонсы отраслевых мероприятий для производителей АПК и другая полезная информация собраны в Telegram-чате министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область заинтересована в сотрудничестве с иностранными инвесторами. Власти региона делают нужные шаги в этом направлении.

«Мы понимаем, что сегодня, как никогда, мы должны делать встречные шаги в разных направлениях, будь то инфраструктура, жилье или решение трудовых ресурсов. Мы знаем, что наш вклад для вас важен», — подчеркнул губернатор.