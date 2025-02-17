Производитель водоочистных систем стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва»

Научно-производственная компания «ВДК ТП», занимающаяся разработкой и производством оборудования для нефтехимической и обрабатывающей промышленности, а также систем водоочистки и обработки стоков, стала резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом заявил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что столица ведет активную поддержку высокотехнологичных предприятий, которые выпускают востребованную и уникальную продукцию.

«Компания „ВДК ТП“ с 2015 года размещает производство на площадке „Печатники“ в качестве арендатора. Предприятие разрабатывает инновационные решения для химической, нефтехимической, горнодобывающей и энергетической промышленности, а также водоочистного оборудования. Присвоение статуса резидента ОЭЗ Москвы является свидетельством качества и высокого спроса на продукцию компании», — рассказал Гарбузов.

Он добавил, что за счет этого статуса предприятие будет получать таможенные и налоговые преференции, а сэкономленные средства будут перенаправлять на выпуск новой продукции и развитие производства.

Производственные помещения нового резидента ОЭЗ занимают 1,3 тыс. кв. м. Компания увеличила ежегодный выпуск погружных перемешивающих устройств и насосов рецикла собственной разработки для очистных сооружений с 400 до 600 единиц. За время своей работы предприятие реализовало более 300 проектов, выпустив свыше 5 тыс. единиц различного оборудования. В прошлом году для этого было создано около 40 новых рабочих мест.

Помимо насосных систем, компания производит высококачественное оборудование для приготовления растворов реагентов, дозирования сухих и жидких веществ, а также статические смесители и электролизные системы дезинфекции.

Как сказал гендиректор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, в 2023 году компания начала серийное производство спецоборудования, которое в России раньше не выпускали. Этот продукт требует точности в сборке из-за герметичности. Его разрабатывали, учитывая специфику климата и требования водоканалов России.

«Компания является ярким примером успешного высокотехнологичного бизнеса, который из стартапа, организованного группой молодых ученых — выпускников Московского государственного технического университета имени Баумана, при поддержке Правительства Москвы превратился в одного из крупнейших игроков отечественного рынка», — отметил Дегтев.

Редукторные погружные мешалки, насосы рецикла и образователи потока обеспечивают постоянную циркуляцию жидкости в резервуарах с полезными микроорганизмами, а также предотвращают застой воды.

По словам гендиректора компании «ВДК» Максима Новикова, в конце 2021 года R&D подразделение разработало редукторные погружные мешалки. Ремонтопригодности и простоте обслуживания было уделено особое внимание.

«Характеристики оборудования подтверждены и спроектированы по результатам CFD моделирования и натурными испытаниями на собственном стенде. С момента запуска серийного производства перемешивающих устройств в Россию и страны СНГ поставлено более 500 единиц.», — сказал Новиков.

Он добавил, что в прошлом году оборудование предприятия внедрили в современные комплексы очистных сооружений в Лыткарине и Щелкове Московской области, а также новых очистных сооружений в Геленджике.