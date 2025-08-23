Производитель сыра Vitalat и «ВкусВилл» получил штраф за кишечную палочку

Роскачество оштрафовало ООО «Мега-Мастер», выпускающего сыр бри с белой плесенью под брендами Vitalat и «ВкусВилл». Компания должна выплатить от 300 до 600 тысяч рублей, пишет РИА Новости .

Причиной такого крупного штрафа стало обнаружение кишечной палочки в продукции производителя. По данным Роскачества, после масштабной проверки сыров бри Россельхознадзор принял административные меры в отношении нарушителей стандартов качества. Помимо денежных взысканий, компаниям выданы предписания и отозваны декларации соответствия продукции.

Роскачество сообщает о проведении внеплановой проверки компании ООО «Мега-Мастер», выпускающей продукцию под брендами Vitalat и «ВкусВилл». Кроме того, декларация о соответствии продукции ООО «Мега-Мастер» признана недействительной. Согласно разъяснению Роскачества, предприятие не имеет права производить и реализовывать данную продукцию до полного устранения нарушений и получения новой декларации.

Организация также сообщила, что официальные предостережения о недопустимости нарушений получили несколько других производителей: «ЕМСК» (бренд President), компании «Ko&co» и «Жуковское молоко» (выпускающее сыры White Cheese from Zhukovka, Natura selection и Montarell), а также «Егорлык Молоко».

По словам представителей ведомства, они провели экспертизу, которая выявила кишечную палочку в некоторых образцах продукции, а также обнаружила проблемы с маркировкой и составом. Это послужило основанием для проведения внеплановых проверок.