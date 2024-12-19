сегодня в 17:15

Производитель продуктов из Подольска получил признание на форуме «Экспортер года»

На конкурсе «Экспортер года Московской области» в Доме правительства Подмоковья наградили лучшие подмосковные экспортные компании. Производитель продуктов здорового питания из Подольска получил признание на форуме «Экспортер года», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В номинации «Прорыв года» среди малых и средних предприятий победителем стала подольская компания-производитель продуктов здорового питания «НоваПродукт АГ».

На конкурс было подано более 60 заявок от крупных компаний, малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей.

Победителей определяли в разных отраслях: промышленность, сфера услуг, готовое продовольствие, продукция для красоты и здоровья, высокие технологии, машиностроение, строительство и продукция агропромышленного комплекса.

Также были выбраны победители в номинациях «Новая география», «Ответственный экспортер», «Лучшая женщина-экспортер», «Трейдер года», «Прорыв года» и «Лучший экспортер в сфере электронной торговли».

Конкурс проводился под эгидой Российского экспортного центра и Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.