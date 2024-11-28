Производитель Подмосковья представил продукты питания на международной выставке

Подмосковный производитель продуктов питания «Маревен Фуд Сэнтрал» представил продукцию на международной отраслевой выставке FOOD&KITCHEN KENYA 2024, которая прошла с 20 по 22 ноября в Найроби. Мероприятие объединило свыше 4 тысяч посетителей, участие в нем приняли представители из более чем 26 стран, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Как уточняют в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, компания презентовала 7 наименований продуктов питания брендов «Роллтон» и BIGBON: лапшу быстрого приготовления с различными вкусами, макаронные изделия с оливковым маслом, яичную лапшу. На стенде подмосковного производителя с продукцией ознакомились посетители из 11 стран, которые имели возможность продегустировать товары, принять участие в розыгрыше, а также задать интересующие вопросы.

Кроме этого, представители «Маревен Фуд Сэнтрал» провели деловые переговоры о сотрудничестве и выходе на рынок Кении с потенциальными партнерами. Компания является современным предприятием пищевой промышленности, в год объем выпуска составляет около 1,5 миллиардов единиц продукции, которая поставляется в 85 субъектов РФ и за рубеж.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.