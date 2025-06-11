Производитель напитков из Подмосковья увеличит выработку

Производитель безалкогольных напитков «БОЧКАРИ-РАМЕНСКОЕ» из подмосковного Раменского округа присоединился к федеральному проекту «Производительность труда», реализуемого в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». На предприятии прошло стартовое совещание при участии специалистов Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

В качестве пилотного потока был выбран процесс розлива напитков в алюминиевую банку. Команда проекта планирует сократить время протекания процесса минимум на 20%, увеличить выработку сотрудников на 15%, а также уменьшить количество незавершенного производства в потоке на 25%.

Проект планируется реализовать за полгода. За это время специалисты РЦК Московской области проведут ряд учебных занятий для работников компании, познакомив их с методами и инструментами бережливого производства.

Первым начнется диагностический этап пилотного потока. Специалисты детально изучат производственный процесс, выявят проблемные зоны и ограничивающие факторы, составят перечень мероприятий для достижения поставленных целей. Впоследствии опыт, полученный при реализации проекта на пилотном потоке, будет распространен на все предприятие.

Компания «БОЧКАРИ-РАМЕНСКОЕ» производит продукцию под товарными знаками «Бочкари» и Target под контролем ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» и реализует ее на территории страны.

Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда» необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Больше о поддержке подмосковного бизнеса можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/.

Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.