Производитель кормов для сельхозживотных в Ступине отказался от антибиотиков

В ОЭЗ «Ступино Квадрат» компания «Мустанг Технологии Кормления» создала дискуссионную площадку для обсуждения вопроса отказа от антибиотиков в производстве кормов для сельскохозяйственных животных. Концепцию поддержали крупные производители страны. Часть вопросов обсудили на бизнес-завтраках.

По словам заместителя генерального директора Михаила Грубмана, компания поддержала мировой тренд и свои продукты уже выпускает без антибиотиков, предлагая в качестве альтернативы безопасные органические кислоты, доказавшие свою эффективность в борьбе с патогенами. На следующей встрече сельхозпроизводители обсудят вопросы операционной эффективности при выращивании животных на кормах без антибиотиков.

Компания «Мустанг Технологии Кормления» — один из лидеров по производству кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных на рынке России.

В особой экономической зоне «Ступино Квадрат» расположен один из двух заводов предприятия. Мнение специалистов компании имеет значительный вес среди крупных сельскохозяйственных производителей мяса и молока в стране.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.