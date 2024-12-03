Производитель из Подмосковья выпустил глазированные сырки с грушей и горгонзолой

Производитель выпускает широкую линейку молочных и кисломолочных продуктов, среди которых детские творожки под брендом «Мамина радость» — классический, с грушей, клубникой, бананом и яблоком, а также линейка мороженого под брендом «А.РОСТАГРОКОМПЛЕКС» — эскимо в молочном шоколаде с голубикой и ежевикой, клубникой и базиликом, апельсином и гранатом, в белом шоколаде с дробленой фисташкой, пломбир с вишней и маскарпоне, а также другие лакомства для всей семьи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.