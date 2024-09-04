Производитель из Подмосковья разработал несколько рецептур сухих бульонов

Подмосковный производитель сухих смесей и соусов ООО «Европродукт», расположенный в городском округе Лыткарино, разработал 4 рецептуры сухих бульонов: говяжий, куриный, грибной и овощной, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Сухие бульоны достаточно концентрированы и просты в приготовлении, необходимо только добавить смесь в кипящую воду. Продукция выпускается под маркой «Tamaki» и уже доступна в торговых сетях региона.

Как уточняют в ведомстве, в Подмосковье производят более 45% сухих бульонов и супов от общего объема в Центральном федеральном округе и свыше 35% от общероссийского объема по данным прошлого года. Всего в регионе за год было изготовлено 15,2 тысяч тонн продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.