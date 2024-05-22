Прогулочная зона вдоль ул Советской в Бронницах будет благоустроена

Стали известны победители IV Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства, которое завершилось 30 апреля. Прогулочная пешеходная зона вдоль ул. Советской (от ул. Льва Толстого до пер. Бельский) в Бронницах будет обновлена благодаря голосованию. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«В этом году за объекты для благоустройства проголосовало около 850 тыс. жителей Подмосковья. Это рекордно высокий результат за все четыре года проведения всероссийского голосования. Из 220 объектов, предложенных для выбора, отобрано 53. Работы по их благоустройству мы планируем начать в следующем году. Хочу выразить благодарность всем активным гражданам, благодаря которым в Московской области появятся новые комфортные и современные пространства», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

За благоустройство прогулочной пешеходной зоны вдоль ул. Советская (от ул. Льва Толстого до пер. Бельский) в округе Бронницы проголосовало более 2 тыс. человек.

Общее количество голосов в округе Бронницы составило более 2 300 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.