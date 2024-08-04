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«Прогресс МС-28» прошел контрольное взвешивание и балансировку на Байконуре

Космический корабль «Прогресс МС-28» продолжает предполетную подготовку в МИКе 254-й площадки космодрома Байконур, сообщается на официальном Telegram-канале Госкорпорации «Роскосмос».

«Прогресс МС-28» уже завершил процедуры контрольного взвешивания и балансировки.

Затем его направили на станцию, чтобы заправить баки комбинированной двигательной установки и системы дозаправки.

Запуск космического корабля предварительно назначен на 15 августа 2024 года.