Программисты Подмосковья могут принять участие в конкурсе Open OS Challenge

До 27 октября 2024 года участники смогут продемонстрировать свои знания и навыки, стать частью профессионального сообщества разработчиков, а также побороться за ценные призы и главную награду — поездку в Китай.

Конкурс направлен на популяризацию использования и развития открытых системных компонентов, являющихся основой для операционных систем на базе компонентов GNU и Linux Kernel в России, а также на выявление и поддержку способных и практически подготовленных студентов и дипломированных специалистов. Официальный сайт конкурса — openscaler.braim.org. Технологическим партнером конкурса является платформа для работы с исходным кодом GitVerse.

К участию приглашаются как профессиональные инженеры и программисты, использующие свободное программное обеспечение в своей повседневной работе, так и любители, энтузиасты и студенты, изучающие профильные технические специальности в области системного программирования и администрирования открытых операционных систем на основе ядра Linux. Ограничение по возрасту — от 18 лет.

Конкурс состоит из трех этапов. Первый этап пройдет с 15 августа по 22 сентября 2024 года и включает онлайн-тестирование, в ходе которого участникам нужно будет ответить на вопросы, связанные с разработкой, администрированием и практическим использованием операционных систем на базе ядра Linux.

Второй этап, практический, состоится 28–29 сентября 2024 года. Участникам предложат решить несколько прикладных задач с использованием удаленного доступа к виртуальным машинам.

Победители обоих отборочных туров получат приглашение на финал, который пройдет в очном формате 26–27 октября. В финале участникам предстоит справиться с рядом более сложных задач за ограниченное время.

В рамках поездки в Китай планируется посещение ключевого события в мире open source — конференции разработчиков Фонда OpenAtom и финала конкурса OpenAtom Competition. Участие в данном мероприятии поможет установить ценные контакты с ведущими специалистами отрасли, представить проекты на международной арене, а также вдохновиться идеями.

Победители получат не только незабываемое путешествие, но и ценные призы, включая денежные вознаграждения: 400 000 рублей за первое место, 300 000 рублей за второе и 200 000 рублей за третье. А для тех, кто займет четвертое и пятое места, предусмотрены поощрительные призы в размере 50 000 рублей.

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