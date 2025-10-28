Программисты будут бесплатно применять нейросети для электронной коммерции

Российские программисты получат возможность бесплатно применять нейросетевые модели, созданные для сферы электронной коммерции технологической платформой Авито. Это первые в России открытые нейросети, которые были целенаправленно обучены для задач онлайн-торговли и оптимизированы для работы с русским языком, сообщает YARNEWS .

«Открытие наших генеративных ИИ-моделей — это инвестиция в будущее российской технологической экосистемы. Благодаря таким инициативам ИИ становится доступным не только корпорациям, но и студентам, стартапам, исследователям и небольшим командам. Чем больше разработчиков вовлечено в создание ИИ-решений, тем быстрее развивается вся отрасль. Мы хотим внести свой вклад в этот процесс», — отметил управляющий директор по искусственному интеллекту «Авито» Андрей Рыбинцев.

Модели специально обучены под специфику российского рынка. Как уточнили в пресс-службе компании, инвестиции в разработку составили порядка 500 млн рублей, куда вошли расходы на техническое оснащение, коллектив и исследовательскую деятельность. «Теперь программисты, стартапы, коммерческие предприятия и научные работники смогут использовать готовые решения для анализа документов, автоматизации создания контента и разработки ИИ-помощников», — дополнили создатели моделей.

Эти нейросети уже интегрированы во многие сервисы «Авито», а теперь их сможет применить любой желающий в сфере образования, науки и бизнеса.

«Рынок остро нуждается в качественных русскоязычных моделях с открытым кодом. Компании тратят месяцы на адаптацию зарубежных решений под российские реалии. Мы даем готовые инструменты, которые экономят миллионы рублей на разработке», — пояснила руководитель разработки больших языковых моделей «Авито» Анастасия Рысьмятова.