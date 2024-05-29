Программистов Подмосковья приглашают принять участие в акции «ИТ-донор»

Всероссийская акция «ИТ-донор» стартует 3 июня и продлится по 7 июня. Дважды в год российские айтишники участвуют в добровольной донации крови. Об этом сообщили в пресс-службе министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Но принять участие в проекте могут все желающие, достаточно сдать кровь в сроки проведения акции.

Для участия в неделе донорства необходимо зарегистрироваться на сайте организации, выбрать ближайшую станцию для сдачи крови, подготовиться к донации и сдать кровь.

Тем, кто уже зарегистрировался, чат-бот отправит напоминание о предстоящей донации, а организаторы акции наградят ИТ-доноров специальным значком.

Проект «ИТ-донор» стартовал в 2020 году в Екатеринбурге. За 3 года его существования более 1,6 тысячи добровольцев сдали кровь. К акции присоединились более 200 городов России, а сам проект поддерживают более 650 ИТ-компаний и 26 региональных Министерств цифрового развития.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.