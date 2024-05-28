Программа «Социальная ипотека» помогла фельдшеру купить квартиру в Королеве

Участие в программе «Социальная ипотека» позволило фельдшеру скорой медицинской помощи из Алтайского края приобрести квартиру для своей семьи в Подмосковье. Новоселье отметили в «двушке» в Королеве, передает пресс-служба администрации городского округа.

Денис Рябикин — потомственный медработник. Его общий медицинский стаж уже больше 20 лет. По словам обладателя сертификата, еще учась, он подрабатывал санитаром.

«У меня мама — медсестра, папа — врач, так что я всю жизнь в медицине. Когда заходишь к пациентам, они ждут помощи, поддержки. Я всегда общаюсь, разговариваю с ними, рассказываю об их недуге, даю советы. Люди настраиваются на выздоровление», — рассказывает он.

Рябикин переехал в Московскую область около 4 лет назад по приглашению ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи». Устроился на Королевскую подстанцию. От друзей он узнал о региональной жилищной программе.

«У нас с супругой двое детей. Взяли „двушку“. Не новостройка, но и не старый фонд. Нормальный, хороший дом, обжитой район, рядом магазин, остановки, до работы 7 минут пешком. Мы всем очень довольны», — говорит Денис.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.