Программа промышленного туризма для ветеранов СВО продолжается в Реутове

Экскурсии проводятся при поддержке Администрации городского округа Реутов и Ассоциации ветеранов СВО города, носят регулярный характер. Цель экскурсии — ознакомить участников с производством и предложить им рабочие места, способствуя социальной адаптации в гражданской жизни.

Данная акция подчеркивает системный подход муниципалитета к поддержке защитников Отечества и их интеграции в трудовую деятельность. Компания ГК «Аэродизайн», основанная в Реутове в 2002 году, зарекомендовала себя как один из лидеров в сфере печати на воздушных шарах и производстве полиграфической продукции.

Организация, постоянно расширяя спектр своих услуг, в 2023 году запустила уникальное для России производство латексной краски для шаров, став единственным отечественным производителем. Активный рост предприятия формирует реальные перспективы для трудоустройства ветеранов СВО, ознакомившихся с его деятельностью, по обретению стабильной работы и успешной интеграции в экономику города