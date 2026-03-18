Программа «ПредприниМАМА» выходит в регионы

Известно, что организатором проекта выступает Минэкономразвития РФ, оператором — Национальное агентство «Мой бизнес», а генеральным партнером — технологическая компания «Авито».

Бесплатное дистанционное обучение было разработано специально для женщин с несовершеннолетними детьми и мам в декретном отпуске, желающих открыть свое дело или масштабировать существующий бизнес. Проект вызвал огромный интерес: было получено почти 6 тыс. заявок со всей страны.

Компания «Авито» оценивала участниц, которые не только прошли обучение, но и запустили свой бизнес на площадке, среди критериев оценки было количество сделок, качество оформления профиля, отзывы и рейтинг продавца.

«Прошедший онлайн-трек показал невероятную целеустремленность и вовлеченность участниц. Мы наблюдали, с каким старанием девушки подходили к изучению материалов, глубоко погружались в теорию и сразу применяли полученные знания на практике. Впечатляет разнообразие сфер, в которых мамы запускают свои проекты: от креативных индустрий и консалтинга до клининговых агентств, ремонта и установки окон. Участницы смело ломают стереотипы, а наша задача как партнера — предоставить им удобные цифровые инструменты, чтобы эти бизнес-идеи находили своих клиентов и успешно масштабировались», — сказала руководитель департамента продаж «Авито Услуг» Надежда Захарова.

Также уточняется, что по данным «Авито Услуг», за последний год число женщин в возрасте от 18 до 40 лет, развивающих свое дело на площадке, увеличилось на 7%. Все больше предпринимательниц выбирают цифровую экономику: быстрее всего растет число специалистов в IT, дизайне, маркетинге и организации мероприятий.

«Авито по праву можно назвать площадкой с женским лицом. Многие наши предпринимательницы начинали с продажи личных вещей в качестве частных продавцов. Постепенно, набираясь опыта и уверенности, они превращались в настоящих профессионалов бизнеса на нашей платформе. При этом в 2025 году мы зафиксировали стремительный рост их активности в таких консервативных сегментах, как готовый бизнес (+77%), автосервисы (+37%), запчасти и аксессуары (+30%). Это наглядно демонстрирует: деление товарных категорий на „мужские“ и „женские“ постепенно уходит в прошлое», — считает руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Товаров» Татьяна Грибанова.

В рамках региональных сессий эксперты подготовили интенсивную практическую программу. Специалисты проведут кейс-сессию о трендах платформы, а также организуют «живой» разбор аккаунтов участниц с персональными рекомендациями по визуальному оформлению, созданию продающих описаний и грамотному ценообразованию.