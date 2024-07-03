Программа «Пешком» в Подмосковье завершена на 65%

Программу «Пешком» активно реализуют в Московской области, улучшая условия для пешеходов уже не первый год. Так, в этом году в регионе планируется благоустроить 481 пешеходную коммуникацию в 46 городских округах, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

«На сегодняшний день мы с муниципалитетами выполнили 65% общего плана работ в рамках программы. Было отремонтировано и устроено 314 пешеходных коммуникаций. Также продолжается благоустройство еще 63 троп. Напомню, что работы развернулись в мае и завершатся к концу лета. Детальная информация по каждому округу доступна на информационных стендах, где указаны все подробности: подрядная организация, сроки и виды работ», — прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Обустройство завершено в Воскресенске, Волоколамске, Долгопрудном, Домодедове, Жуковском, Истре, Красногорске, Ленинском округе, Лобне, Лотошине, Луховицах, Лыткарине, Люберцах, Можайском округе, Павловском Посаде, округе Пушкинский, Раменском округе, Реутове, Рузе, Сергиевом Посаде, Серпухове, Ступине, Талдоме, Фрязине, Чехове, округе Шаховская.

Каждый житель Подмосковья может подать заявку в администрацию своего округа для создания благоустроенной пешеходной тропинки там, где это наиболее необходимо.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.