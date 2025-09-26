Программа обучения оказанию первой помощи в школах Пушкинского реализована более чем на 60%

С началом нового учебного года в школах поселка Зверосовхоза и села Царево стартовал уникальный образовательный проект, призванный вооружить самых юных учеников жизненно необходимыми навыками, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Теперь ученики начальных классов осваивают основы оказания первой помощи прямо в стенах Образовательного комплекса № 4.

Эта инициатива стала реальностью благодаря победе проекта родительского комитета «Поколение неравнодушных» во всероссийском конкурсе. Проект получил финансовую поддержку от Российского общества «Знание» и Министерства просвещения Российской Федерации, что позволило сделать занятия абсолютно бесплатными для всех желающих.

Под руководством Павла и Марии Ильиных более трехсот младших школьников получают возможность научиться действовать в экстренных ситуациях. Такой комплексный подход к обучению детей основам первой помощи является беспрецедентным — подобное масштабное и полноценное обучение проводится впервые как в Московской области, так и по всей России.

Программа обучения уже успешно реализована более чем на 60%. По состоянию на 23 сентября из запланированных 192 уроков проведено уже 118. Ребята активно осваивают такие важные навыки, как сердечно-легочная реанимация для взрослых и детей, включая младенцев, использование автоматического наружного дефибриллятора, правильное положение пострадавшего без сознания, но с дыханием, а также основы психологической поддержки.

