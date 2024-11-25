Программа модернизации детских площадок завершена в Ленинском округе

В Ленинском городском округе завершена запланированная на 2024 год программа установки игровых площадок. В ходе программы обновили или обустроили 16 объектов для детей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Сами детские площадки деланы еще в октябре, а сейчас полностью привели в порядок территорию вокруг них. Два больших игровых комплекса установили по программе губернатора Московской области — на улице Школьной в Видном и в деревне Тарычево. Еще 14 площадок выполнены за счет средств местного бюджета в рамках программы комплексного благоустройство дворовых территорий», — приводятся в сообщении слова начальника отдела благоустройства администрации Ленинского округа Михаила Лосева.

В пресс-службе уточнили, что по несколько новых детских игровых площадок появились в поселках Володарского, Развилка, на проспекте Ленинского Комсомола и на Петровском проезде в Видном. Часть объектов модернизировали, по ряду адресов — создали новые.

«Теперь у нас есть хорошая современная детская площадка. Родителям особенно нравится, что она зонирована по возрастам: есть игровые элементы для малышей — песочница, горка, игровой домик, а есть для более старших ребят — лазилки, баскетбольное кольцо и многое другое», — рассказала председатель совета одного из многоквартирных домов в Видном Татьяна Лисицина.

Ранее сообщалось, что в Ленинском городском округе в 2024 году по губернаторской программе «Формирование современной комфортной городской среды» отремонтировали асфальто-бетонное покрытие 12 дворовых территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.