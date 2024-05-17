Программа «Капитаны культуры» проходит для представителей сферы творческих индустрий

сегодня в 14:39

На базе академии творческих индустрий «Меганом» проходит программа «Капитаны культуры» для представителей менеджмента среднего звена в сфере культуры, искусства и творческих индустрий, передает пресс-служба центра развития культурных инициатив «Таврида. АРТ».

Мероприятия арт-кластера включены в федеральный проект «Развитие системы поддержки молодежи („Молодежь России“)» национального проекта «Образование» и проводятся при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Площадка арт-кластера находится в бухте Капсель (Республика Крым, г. Судак).

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке: https://tavrida.art/.

Трансфер участников осуществляется за счет направляющей стороны (работодателя) или самостоятельно. Участие в программе, включая проживание и питание, осуществляется за счет АНО «ЦРКИ».

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке: https://tavrida.art/.

Трансфер участников осуществляется за счет направляющей стороны (работодателя) или самостоятельно. Участие в программе, включая проживание и питание, осуществляется за счет АНО «ЦРКИ».