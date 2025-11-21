Программа для детей из семей участников СВО из Клина получила приз на Всероссийском конкурсе

Программа «Частичка сердца» для детей из семей участников специальной военной операции, реализуемая в городском округе Клин, удостоена специального приза на XIX Открытом Всероссийском конкурсе «Золотой Сокол». Финал и церемония награждения прошли 20 ноября в Центральном доме Российской армии, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Заведующий методическим отделом централизованной клубной системы городского округа Клин Екатерина Новоторцева представила на конкурсе проект «Частичка сердца». Программа направлена на организацию групповых занятий для детей из семей участников специальной военной операции и реализуется на базе культурно-досугового учреждения округа.

В этом году на конкурс поступило более 200 работ из 54 регионов России, в том числе из городского округа Клин. Проекты были посвящены Году Защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Городской округ Клин получил специальный приз в номинации «Лучшая методическая разработка». По словам организаторов, конкурс «Золотой Сокол» проводится под эгидой министерства обороны России и отмечает лучшие инициативы в сфере патриотического воспитания.

Церемония награждения и праздничный концерт прошли в Центральном доме Российской армии. Достижение городского округа Клин подтверждает значимость работы по поддержке семей участников СВО через культурно-досуговые проекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.