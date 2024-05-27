Программа благоустройства дворов стартовала в Ленинском округе

В Ленинском городском округе начали приводить в порядок дворовые территории, запланированные на 2024 год. Подрядчики уже приступили к работам по первому адресу: во дворе домов 68-80 по улице Школьной в Видном модернизируют асфальтовое покрытие. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«В этом году благоустроим 12 придомовых территорий. На каждой объем и виды работ, которые необходимо провести, определялись индивидуально. Где-то это будет замена асфальта и бордюрного камня, где-то — комплексное благоустройство всех элементов. В каждом конкретном случае решение принимаем совместно с жителями, исходя из объема финансирования и исходного состояния двора», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Он уточнил, что в стандартный перечень видов работ, которые выполняются в ходе комплексного благоустройства, входит ремонт асфальтобетонного покрытия, включая тротуар и замену бортового камня, ремонт или замена детских игровых площадок, освещения, модернизация контейнерных площадок, дополнительное озеленение.

К программе комплексного благоустройства должны приступить с 3 июня. Его проведут по нескольким адресам в Видном, а также в поселках Володарского и Развилка. Начать планируется с двух дворов на проспекте Ленинского комсомола.

Кроме того, в четырех дворах в микрорайоне Купелинка отремонтируют асфальт.

Программа благоустройства должна завершиться до конца летнего сезона.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.