Прогорели на табачном бизнесе: что стало с героями мема «Е**** ты лох»

Герои известного мема «Е**** ты лох» братья Владимир и Алексей Чемезовы пытались стать бизнесменами, но прогорели, сообщает Mash .

Братья прославились после того, как в 2010-х выложили в соцсети свою обычную фотографию, а она превратилась в известный мем. К ней стали добавлять многозначительные подписи, самая популярная — «Е**** ты лох».

Сами Чемезовы не знали о своей популярности, пока Алексею в армии не показали мем с его изображением.

Спустя время братья перебрались в Ростовскую область. Они пытались открыть бизнес по торговле табаком и напитками, но прогорели. Затем они устроились в строительную компанию. У каждого появилась семья.

Владимиру однажды предлагали вернуться в медийную сферу и вести блог о гоп-движениях. Он отказался от предложения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.