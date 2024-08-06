Профсоюз восстановил право на повышенную оплату труда медработнику Подмосковья

В августе этого года в первичную профсоюзную организацию одной из подмосковных больниц обратился работник, которому отказали в дополнительном отпуске за вредные условия труда. При этом, право на отдых было гарантировано специальной оценкой условий труда (СОУТ), проведенной в апреле 2023 года, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Первичная профсоюзная организация этого медучреждения провела проверку и подтвердила, что на рабочем месте работника по результатам СОУТ установлены вредные условия труда, и право на данный отпуск у него имеется. Кроме того, работнику должны платить повышенную заработную плату», — рассказала заведующая отделом правовой защиты Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Мочалова.

По требованию профсоюзной организации работодатель восстановил право на дополнительный отпуск и повышенную оплату труда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.